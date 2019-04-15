В Югре снизилось число преступлений, совершенных пьяными

За год количество уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 12,5%, совершенных на бытовой почве - на 6,6%. Пьяными совершены 4,3 тысячи преступлений, что составляет около 20% от общего количества преступлений, зарегистрированных в Югре. Об этом рассказал председатель комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

- На фоне общего снижения в Югре числа «алкогольных» преступлений тревожит количество людей, которые позволяют себе садиться за руль в пьяном виде. За год этот показатель вырос на 17%. В 2018 году зафиксировано более 9 тысяч случаев езды в нетрезвом виде. – Отметил депутат думы Югры от фракции «Единая Россия» Сергей Великий. - ГИБДД Югры в 2018 году зафиксированы 1150 случаев повторного вождения в нетрезвом виде. По вине водителей, пойманных за рулем пьяными не в первый раз, в округе произошло 167 ДТП. Силовики ужесточают контроль на дорогах и есть надежда, что вскоре мы увидим результаты этой работы.

Среди общего количества «пьяных» инцидентов 33 совершены за прошедший год подростками, что ниже показателей прошлых лет.

В сфере незаконного оборота алкогольной продукции в Югре изъято 90 тысяч литров контрафактного алкоголя. Пресечена деятельность нескольких преступных групп. Одной из них был организован подпольный завод по изготовлению контрафактного алкоголя. Остальные реализовывали крупные партии немаркированной спиртосодержащей продукции.