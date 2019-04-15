​Руководителя бюро пропусков нефтегазовой компании Нижневартовска обвинили во взятке. Ему грозит до 9 лет лишения свободы

Руководитель бюро пропусков нефтегазовой компании в Нижневартовске стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он получил взятку в размере 150 тысяч рублей за выдачу пропусков на автомобильную технику для проезда на территорию месторождения.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

На данный момент в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.