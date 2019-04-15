​СМИ сообщили о новом виде мошенничества в России

Интернет-пользователи столкнулись с новым видом мошенничества: злоумышленники предлагают поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением, затем просят заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. Жалобы от пострадавших поступили в Роскомнадзор и МВД в апреле, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным здания, оборот схемы мог составлять сотни миллионов рублей. Собеседник «Ъ» утверждает, что выводить деньги могли через сим-карты Tele2. В самом операторе не сталкивались с такими жалобами и уверяют, что успешно борются с мошенничеством.

Издание отмечает также, что в ноябре 2018 года депутаты предлагали ужесточить контроль над операциями с мобильными счетами. Согласно законопроекту, обязательному контролю должны подлежать операции по счету мобильного свыше 50 тысяч рублей, сейчас лимит — 600 тысяч рублей.