​Бедных россиян планируют освободить от НДФЛ

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ. Соответствующую инициативу обсуждают правительстве, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя аппарата российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

По данным издания, речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. Таких в стране примерно 11 миллионов человек. Так, по данным Росстата за 2017 год, граждан, чей заработок не превышает 13,8 тысячи рублей, насчитывалось 15,2 процента.

Эксперты считают эту меру справедливой, но считают, что она может увеличить долю «серых» заработков.