​Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в России пройден

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне выразила мнение, что пик инфляции в России пройден и прогноз по инфляции может быть пересмотрен по мере получения новых данных.

«Скорее всего, он (пик инфляции - ред.) пройден, но мы не можем это сказать с полной уверенностью, потому что недельная инфляция достаточно волатильная, хотя по годовой инфляции там уже эффект базы срабатывает так, что, скорее всего, мы проходим этот пик. Он оказался, к счастью, меньше, чем мы изначально ожидали <…> Мы пересмотрели прогноз по инфляции буквально не так давно. Но так как ситуация развивается, по мере получения новых данных можем пересмотреть, сейчас пока не пересматриваем», — цитирует Набиуллину РИА «Новости».

По последним данным ЦБ, годовая инфляция в марте ускорилась до 5,3 процента. «При этом текущий месячный прирост цен (с исключением сезонности) был минимальным с июля 2018 года. Удорожание плодоовощной продукции существенно замедлилось, подешевели фрукты. В марте темпы прироста цен замедлились до 0,3 процента (с поправкой на сезонность), что соответствует инфляции в годовом выражении вблизи четырех процентов», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее Банк России прогнозировал, что локальный пик инфляции в 2019 году будет пройден в марте-апреле, после чего она начнет замедляться и вернется к четырем процентам в первой половине 2020 года.