​В Кондинском районе проходит акция «Званый гость библиотек»

Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система (МЦБС) проводит акцию «Званый гость библиотек». Мероприятие приручено к реализации регионального конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры».

В рамках акции запланированы встречи с интересными людьми. Гости библиотек расскажут о своих любимых книгах, которые как-то повлияли на их становление в социуме, помогли на жизненном пути. После проведения, так называемого, флешбука планируется выпуск альбома «Кондинский край читающих людей» в печатном и электронном варианте. Кроме того, для пользователей, участников флешбука будет разработан специальный Диплом МУК Кондинской МЦБС, сообщает МК «Югра».