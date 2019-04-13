Надежда Казначеева покидает пост директора окружного департамента культуры

С 24 апреля директором окружного департамента культуры временно назначена первый заместитель директора Ирина Кибкало.

Действующий руководитель ведомства Надежда Казначеева покидает пост из-за выхода на пенсию и переезжает в другой регион.

Наталья Комаровал объявила о старте отбора кандидатов на должность директора департамента культуры Югры. Отбор пройдет в несколько этапов. На подготовительном определятся профессиональные требования, профиль кандидата на должность, разрабатываются оценочные тесты, практические кейсы, вопросники для интервью, анкеты экспертов.

На следующем этапе будет организован отбор и прием документов от кандидатов на пост руководителя окружного ведомства. Затем им предстоит пройти общественную и экспертную оценки, стать участниками теледебатов.

Финалисты пройдут собеседование у губернатора Югры.