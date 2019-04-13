Два депутата Госдумы и два сенатора Совета Федерации от Югры за год заработали более 180 млн рублей

Представители Югры в федеральном парламенте - депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, отчитались о своих доходах и доходах своих семей за 2018 год.

Так депутат Госдумы Александр Сидоров задекларировал свой доход в сумме чуть более 6,2 млн рублей и доход жены более 2,4 млн рублей. Для сравнения за 2017 год они заработали 8,04 млн и 827 тыс рублей.

Депутат Госдумы Павел Завальный получил в 2018 году более 149,9 млн рублей, а его супруга - 58,7 тыс рублей (2017: 16,4 млн руб. и 58,7 тыс руб.).

Годовой доход члена Совета Федерации Юрия Важенина в прошлом году составил более 19,4 млн рублей, а его супруги - более 3,3 млн рублей (2017: 23,4 млн и 4 млн руб.).

Еще один член Совфеда - Эдуард Исаков - получил в 2018 году более 6,2 млн рублей. Его супруга заработала больше - 9,6 млн (2017: 4,6 млн руб. и 514 тыс руб соответственно).

Таким образом суммарный доход представителей Югры в Госдуме и Совфеде (без жен) составил примерно 181,8 млн рублей.