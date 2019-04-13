В Тюмени в доме, где были убиты боевики, нашли оружие и взрывные устройства

Оперативники изъяли из дома в Тюмени, где скрывались убитые боевики, два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, элементы взрывных устройств, а также религиозную литературу.

Об этом сообщает у себя на сайте Следственный комитет региона.

Также отмечается, что по фатку произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).