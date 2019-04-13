​В Тюмени ввели режим контртеррористической операции. Погибло два человека

В Тюмени введен режим контртеррористической операции, пишет 72 .ru со ссылкой на ФСБ по Тюменской области.

Горожан проживающих на улице Амурской (район Маяка) эвакуировали в учебное заведение. Всем выделили спальные места и питание. В районе был отключен свет. Однако очевидцы сообщают, что освещение в домах уже восстановили.

По данным портала, была проведена спецоперация, в ходе которой загорелся дом. Позже в нем было обнаружено два трупа.

По предварительным данным спецоперация закончена, а террористы ликвидированы, пишет интернет издание. Однако режим КТО продолжает действовать.

Во временный штабе, куда эвакуировали всех людей, приехал глава города Руслан Кухарук. Жителям района этой ночью вернуться домой не разрешат.