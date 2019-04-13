В Тюмени ликвидировали сторонников «Исламского государства»

В Тюмени в ходе спецоперации были уничтожены сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает «Медуза».

Подозреваемые, согласно данным спецслужб, находились в одном из частных домов Тюмени и оказали вооруженное сопротивление при задержании. В ходе операции они были уничтожены. Сколько человек убиты, не уточняется. Жителей района, где проходила операция, эвакуировали. При этом им запретили снимать действия силовиков на камеру. Жителей разместили в лицее № 34, где, как предполагается, они останутся на ночь. Операция проводилась в районе трех улиц города: Новоселов, Магнитогорская и Локомотивная.