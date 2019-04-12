​Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир» объемом 5 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций лидера сегмента детских товаров в России - ПАО «Детский мир». Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Объем выпуска составил 5 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,0%-9,2% годовых, книга заявок закрыта на уровне 8,9% годовых.

«В результате букбилдинга нам удалось значительно снизить купон - на 0,3%. Надеемся, что эта успешная дебютная сделка станет базой для долгосрочного партнерства Альфа-Банка и ПАО «Детский мир» на рынке долгового капитала», - отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«ПАО «Детский мир» – стратегический клиент Альфа-Банка. Мы рады успешной реализации сделки и уверены, что она послужит укреплению отношений с компанией, а также ее акционером, АФК «Система», — подчеркнул старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой», — подчеркнул старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой.

Срок обращения выпуска составляет 7 лет, предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Техническое размещение запланировано на 15 апреля. Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк.