В Югре продолжается вакцинация населения от клещевого энцефалита

С начала этого года в Югре более 17,8 тысяч человек, из которых более 6,4 тысяч детей были привиты против клещевого вирусного энцефалита. Данные сообщает Роспотребнадзор Югры, отмечая, что вакцинация способна реально защитить около 95 процентов привитых.

В этом году медики планируют поставить прививки против клещевого вирусного энцефалита более чем 162 тысячам югорчан. Вакцина в случаях возникновения заболевания позволит перенести его в легкой форме, без осложнений.

Для справки: в прошлом году в Югре было зарегистрировано 13 случаев клещевого вирусного энцефалита и 28 случаев иксодового клещевого боррелиоза.