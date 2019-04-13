Более 120 проектов претендуют на грант губернатора Югры. Прием заявок продолжается

Осталось 11 дней до окончания приема заявок на грант губернатора Югры (до 23 апреля включительно). На сегодня уже более 123 социально ориентированных некоммерческих организаций подали свои проекты на рассмотрение.

В этом году на развитие гражданского общества в Югре окружным правительством выделено 100 миллионов рублей. О том, кто и как может подать заявку на грант, мы подробно рассказывали здесь.

Каждый день количество претендентов на финансовую поддержку от губернатора растет. «Заявку еще не подал, так как был в командировке. Но уже посмотрел, как это делается. Не сложно, и есть инструкция. Буду обязательно подавать, — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС руководитель РОО «Страна без наркотиков. Югра» Эдуард Гиниатуллин. — Наш проект — кабинет первичной консультации для работы с созависимыми в Нижневартовске и районе. Созависимые — это близкие люди зависимых от наркотиков и алкоголя. С созависимыми будет работать психолог, будут проводиться юридические консультации. Также в рамках этого проекта предусмотрено обучение волонтеров, они затем будут проводить лекции и уроки в учебных заведениях Нижневартовска и района. Планируем получить грант в размере 320 тысяч рублей».

Отметим, что специалисты фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», советуют не откладывать подачу заявки на последние дни, чтобы иметь возможность устранить потенциальные замечания. Ведь эксперты будут обращаться внимание на актуальность и социальную значимость проекта, его инновационность и уникальность, соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов и так далее. Если чего-то будет «не хватать», у претендента будет возможность подправить проект.