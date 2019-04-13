​В Югре в детских школах искусств обновят музыкальные инструменты

В рамках реализации национального проекта «Культура» до 2024 года в ближайшие пять лет в Югре в 53 детских школах искусств и трех музыкальных колледжах будут обновлены музыкальные инструменты, книжные фонды и учебные материалы. Об этом сообщила директор департамента культуры Югры Надежда Казначеева: «До 2024 года стоит задача обновить на 100 процентов музыкальный парк школ искусств и приобрести музыкальные инструменты».

Также до 2024 года правительство Югры планирует запустить три виртуальных концертных зала, где будут транслироваться в онлайн-режиме крупные мероприятия и события. А еще в регион закупят 20 мультимедийных гидов, работающих по технологии дополненной реальности.