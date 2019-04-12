​Disney создаст свой онлайн кинотеатр с «Симпсонами» и блокбастерами Marvel

Корпорация The Walt Disney Company в ноябре 2019 года запустит собственный онлайн кинотеатр Disney+. Изначально сервис будет доступен только для жителей США, остальные регионы мира получат доступ в течение следующих двух лет. Предварительная стоимость подписки 6,99 долларов в месяц.
Дисней предложит своим зрителям мультсериал «Симпсоны», картины киновселенной Marvel, мультфильмы студии Pixar, специально подготовленные эксклюзивы и многое другое.
Новый сервис будет поддерживать большинство доступных платформ.