В Барсово 24 семьи переехали из деревяшек в новый многоквартирный дом

Сегодня в поселке Барсово 24 семьи получили ключи от своих квартир в новом семиэтажном многоквартирном доме на Кубанской, 26. Все новоселы — бывшие жители аварийных деревяшек. Всего заветные связки получат 35 семей. Ключи пока не передали тем, кто по каким-то причинам на сегодняшний день находится за пределами Барсово.

«Как минимум еще три дома будет построено в Барсово в ближайшие два года, — сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, после того, как поздравил барсовчан с новосельем. — В купе с нашими планами по строительству многофункционального культурно-спортивного комплекса с кибер-ареной и хоккейного корта, можно сказать, что перспектива у поселка на ближайшие годы хорошая».

Глава Барсово Вячеслав Поздняков отметил, что на текущий момент в очереди на улучшение жилищных условий стоит порядка 600 семей. В ближайшие два года в три многоэтажки будет переселено порядка 400 семей.

Отметим, что квартиры в новом доме на Кубанской, 26, переданы жителям с чистовым ремонтом: завози мебель и живи. Сегодня новоселы пришли на получение ключей целыми семьями, а некоторые даже прихватили с собой кошек, чтобы по поверью запустить их в квартиры первыми.

Для справки: В 2018 году на расселение аварийного фонда в Сургутском районе было направлено 1,65 млрд руб. (182 млн из которых — из местного бюджета). Было 643 жилых помещения.