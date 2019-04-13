​Югорчане придумывают логотип Года семьи

В Югре текущий год объявлен губернатором Натальей Комаровой Годом семьи. В настоящий момент жители округа придумывают логотип Года семьи, присылая свои эскизы на конкурс. Отправить свой вариант может любой югорчанин, начиная с шестилетнего возраста. Прием работ закончится 22 апреля.

Директор АУ «Центр «Открытый регион» Оксана Макеева рассказала СИА-ПРЕСС, что организаторы конкурса уже получили более 85 вариантов логотипов: «Конкурс вызвал большой интерес, поэтому срок приема заявок был продлен до 22 апреля. Нам прислали много интересных работ. Некоторые будто картины. Видно, что люди душу вкладывают в работу».

Лучший из эскизов ляжет в основу официального логотипа Года семьи в Югре. Его выберут путем народного голосования, которое начнется 23 апреля, а закончится 25 апреля. Лайкнуть можно будет не один вариант, а сразу несколько. В данный момент на сайте можно посмотреть уже присланные работы.

26 апреля состоится подведение итогов и публикация результатов на портале. Победитель получит диплом и телевизор.