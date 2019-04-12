Сбербанк принял участие в «Югорском промышленном форуме-2019». Специалисты банка выступили экспертами на круглом столе с представителями деревообрабатывающей промышленности.

«В настоящее время Сбербанк является единственным банком в Югре, который выдает жилищные кредиты на строительство или покупку деревянного жилого дома. Ставки на ипотеку при этом не отличаются от тех, что действуют при возведении или покупке монолитного или кирпичного дома – от 10,2 до 12,9 % годовых, срок кредитования до 30 лет. Подать заявку на ипотеку и зарегистрировать сделку можно дистанционно через сайт ДомКлик», – рассказал начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ханты-Мансийского отделения Сбербанка Дмитрий Савин.

Эксперты Сбербанка приняли участие в работе дискуссионных площадок и рассказали участникам форума о кредитовании корпоративных клиентов и действующих предложениях банка для бизнеса.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться в Сбербанке специальными кредитными предложениями, оформить кредитную бизнес-карту. Те, кто только начинает свое дело могут подключить пакет услуг «Легкий старт» с бесплатным открытием расчетного счета и обслуживанием», – отметил начальник управления продаж малому бизнесу Ханты-Мансийского отделения Сбербанка Алексей Комогоров.

В форуме приняли участие более 100 компаний из 15 регионов России и 5 стран. Основной темой стало развитие новых индустрий и промышленной кооперации.