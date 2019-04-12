​На одном из предприятий Пыть-Яха произошло жестокое убийство

В жилом вагончике, расположенном на территории одного из предприятий Пыть-Яха, убит человек. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний приезжий из Омской области.

Преступление совершено в ночь на 9 апреля во время застолья. «По версии следствия, в ходе возникшей ссоры обвиняемый избил потерпевшего до потери сознания, после чего изувечил часть его лица. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уточняется также, что обвиняемый задержан. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу