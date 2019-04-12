​ХК «Югра» возглавит бывший тренер «Спартака»

У хоккейного клуба «Югра» сменится главный тренер. Команду возглавит Вадим Епанчинцев, бывший тренер «Атланты» и «Спартака».

Епанчинцев рассказал, что ему поступило хорошее предложение генерального менеджера клуба Сергея Гусева.

«Поговорив с ним, я понял, что во многих вопросах мы сходимся во мнениях. Мы оба хотим, чтобы команда играла, и играла как можно лучше, чтобы показывать высокие результаты. «Югра» долгое время была в КХЛ, и эта атмосфера ещё здесь присутствует. Вместе мы сделаем всё, чтобы добиваться успехов и вернуть болельщиков на трибуны», — прокомментировал свое назначение Епанчинцев.

Он подчеркнул, что каждый сезон — это новый вызов для любого тренера.