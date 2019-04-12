​Жителей Югры приглашают принять участие в музыкальном конкурсе

В Югре в рамках V фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сёл Руси «София – 2019» состоится музыкальный конкурс творческих коллективов и исполнителей.

Принять участие в нем могут как самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы, так и индивидуальные исполнители духовной, классической и народной музыки старше 12 лет.

От одного населенного пункта в конкурсе могут участвовать не более двух коллективов или исполнителей. Прием заявок продлится до 31 мая.

Выступление участников конкурсных программ и определение победителей запланировано на 25, 26 и 27 июля 2019 года.

Оценивать выступления участников будет жюри, в состав которого профессиональные исполнители народной и классической музыки, преподаватели музыкальных ВУЗов, представители науки, культуры, общественные деятели, а также художественные руководители участников конкурса.

Вся информация о конкурсе, ходе его подготовки и проведении публикуется на официальном сайте фонда www.vmgf.ru