​В Югре пройдет учебный семинар по организации отдыха и оздоровления детей

Более ста предстваителей всех муниципалитетов Югры примут участие в учебно-методическом семинаре «Актуальные вопросы организации отдыха и оздоровления детей в 2019 году».

С 16 по 17 апреля секретари муниципальных межведомственных комиссий, организаторы отдыха и оздоровления детей, в том числе руководители, работники организаций отдыха детей и их оздоровления и другие представители муниципалитетов примут участие в мероприятии.

Главной темой семинара станет обеспечение комплексной безопасности в период детской оздоровительной кампании, разработка программ деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления.