В Ханты-Мансийске пройдет первый забег в гору «TOP HILL 100»

Вертикальный забег с набором высоты 100 метров пройдет в Ханты-Мансийске 13 апреля в 14:00 на трассе горнолыжного комплекса «Хвойный урман». Это мероприятие завершит зимний сезон.

Участники забега бегом преодолеют дистанцию в полкилометра.

Для того, чтобы стать участниками забега, нужно зарегистрировать по ссылке: vk.com/app5708398_-180919001

Также на закрытии сезона пройдет массовый спуск с горы. Участие в нем могут принять все желающие.

В этом году темой вечеринки завершения станут пираты. Также на время проведения праздника специальной «валютой» горнолыжного комплекса станут пиастры, которые можно будет выиграть в многочисленных конкурсах и викторинах, а позднее обменять на призы и сладкие угощения.