В Югре проходит конкурс проектов, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

В начале недели, 8 апреля, начался прием заявок на конкурс программ и проектов организаций, занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи и защитой их прав в 2019 году.

Прием заявок продлится до 15 апреля.

Задачи конкурса:

снижение количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;

реализация мер, способствующих профилактике асоциальных явлений в подростковой и молодёжной среде.

Подать проектную заявку на участие могут некоммерческие организации (НКО), не являющиеся казенными учреждениями, деятельность которых направлена на работу с несовершеннолетними и молодежью, в том числе на профилактику правонарушений среди них и защиту их прав. Обязательное условие - НКО должно быть зарегистрировано и осуществлять свою деятельность на территории Югры.

Контактная информация:

- общая координация подготовки и проведения Конкурса – Родь Олег Ярославович, ведущий эксперт центра сопровождения общественно-значимых мероприятий АУ «Институт развития образования», тел.: +7(3467) 388-336 (доб. 205), e-mail: roy@iro86.ru;

- вопросы подготовки списка участников, приема заявок и конкурсных работ – Поляков Игорь Анатольевич, эксперт центра сопровождения общественно-значимых мероприятий АУ «Институт развития образования», тел.: +7(3467) 388-336 (доб. 219), e-mail: pia@iro86.ru.