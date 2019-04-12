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​Почти все деньги России принадлежат трем процентам богатейших граждан

Три процента богатейших граждан России в 2018 году владели 89 процентами всех финансовых активов, 92 процентами всех срочных вкладов и 89 процентами всех наличных сбережений. На 20 процентов самого бедного населения приходилось шесть, четыре и три процента соответственно. Выводы аналитиков Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка публикует «Коммерсант».

Такое исследование неравенства в России проводилось впервые. Оно основано на последних данных ежегодного обследования потребительских финансов населения. Росстат проводит подобный анализ на основе налоговой статистики.

Читайте также о рекордных трех триллионах рублей на депозитах Сургутнефтегаза и подробный разбор, насколько это много.


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Сегодня в 09:23, просмотров: 628, комментариев: 9


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Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 10:32
Кто из телезрителей думал, что В.Путин приведет Россию в сказку Джанни Родари "Чиполлино"? Правда, им по телевизору не скажут, расстраивать не станут. Пожалеют маленьких-глупеньких.
P.S. Наглядная иллюстрация к статье о трех триллионах Сургутнефтегаза, кому они принадлежат, и проявлением какой тяжелой болезни эта сургутская магнитно-денежная аномалия является.
Сергей Б
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Сегодня в 10:45
Щас, Мазурин (444) честные выборы провернет и почти все деньги России будут принадлежать трем процентам других граждан.
444 Сергей Б
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Сегодня в 11:09
Нет, Сергей Б...ражников. К чему стадам дары свободы? Вернее. Зачем вам честные свободные выборы? (в переводе на современный русский язык слов поэта). Вы же русский народ считаете недостойным жить по Российской же Конституции. Вам и при Путине хорошо, без выборов, зато с его друзьями-миллиардерами.
Сергей Б 444
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Сегодня в 11:51
Вы Александр как уж на сковородке вертитесь. Только что пламенную статью выставляли, что деньги россиян в сириях, венесуэлах и Крым российский каким-то боком приплели. А денежки оказывается воно где. Получается вы людям голову морочили.
444 Сергей Б
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Сегодня в 11:56
Сергей, вы же сами сказали, что "скидывать" власть Путина и его друзей-миллиардеров не желаете. Так каким же образом вы предлагаете эти "денежки" путинских приближенных в бюджет-то пустить, если вас все устраивает?
444 Сергей Б
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Сегодня в 12:05
Людям голову морочат властные подлецы, у которых крымский бюджет "бездефицитный", но состоит на три четверти из безвозмездных поступлений из России, а у сургутского хронический дефицит и муниципальный долг висит миллиард.
Сергей Б 444
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Сегодня в 12:07
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444 Сергей Б
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Сегодня в 12:12
Мощный ответ человека, которого путинская власть и полное бесправие русского народа устраивают вполне.
Сергей Б 444
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Сегодня в 13:02
Обычный ответ троллю русофобу. Наслаждайтесь.
444 Сергей Б
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Сегодня в 13:35
Вы считаете русский народ недостойным жить по Российской же Конституции, а русофобом оказываюсь я. Оригинально.

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