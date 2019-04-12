​Почти все деньги России принадлежат трем процентам богатейших граждан

Три процента богатейших граждан России в 2018 году владели 89 процентами всех финансовых активов, 92 процентами всех срочных вкладов и 89 процентами всех наличных сбережений. На 20 процентов самого бедного населения приходилось шесть, четыре и три процента соответственно. Выводы аналитиков Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка публикует «Коммерсант».

Такое исследование неравенства в России проводилось впервые. Оно основано на последних данных ежегодного обследования потребительских финансов населения. Росстат проводит подобный анализ на основе налоговой статистики.

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