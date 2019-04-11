​Владимир Путин поручил остановить рост «мусорных» тарифов

Президент России Владимир Путин поручил Минприроды совместно с Минпромторгом координировать строительство перерабатывающих и сортировочных заводов преимущественно российского производства, а также остановить рост тарифов на вывоз мусора. Об этом по итогам первого совещания у президента по мусорной реформе сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

«У нас есть территории, где реально завышен тариф, а есть те, где региональная власть решила его сильно не поднимать. Подняли процентов на десять, и тем самым у регоператора нет инвестиционной составляющей. Как он будет строить мощности по сортировке и переработке мусора, вопрос», — сказал министр РБК, уточнив, что нюансы будут решаться в рамках рабочей группы у вице-премьера Алексея Гордеева.

Также, по словам Кобылкина, будут внесены изменения в законодательство, чтобы упорядочить работу по вывозу ТКО в отдаленных населенных пунктах, «где люди традиционно не платили за мусор».

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