​Правительство России обнулило ставку НДС для внутренних авиаперелетов

Правительство РФ обнуляет ставку НДС для региональных авиаперевозок. Об этом 11 апреля сообщается на странице премьер-министра страны Дмитрия Медведева в соцсети.

Принятая льгота бессрочна и будет распространяться на все внутренние региональные рейсы, кроме тех, где пунктом отправления или назначения служат аэропорты Московского авиационного узла. Для них сохраняется ставка в 10 процентов до 1 января 2021 года.

«Такой шаг позволяет решить сразу несколько задач. Важнейшая — сделать доступными перелеты между городами. Укрепить региональные авиакомпании и сформировать спрос на новых специалистов. Ну и, конечно, закупать новые самолеты, в том числе, наши перспективные самолеты, такие как МС-21. Параллельно нужно будет разгружать и столичный авиационный узел. Конечно, это в первое время создает некоторое сокращение доходов бюджета, но мы рассчитываем, что в перспективе эффект будет положительный», — отметил председатель правительства.

Сейчас нулевая ставку НДС действует тех маршрутов, которые связаны с Крымом, Севастополем, Калининградской областью и Дальневосточным федеральным округом, и рассчитана до 2025 года.