​На Югорском форме обсудили создание производства речных судов и строительства тепличных комплексов в регионе

В Югре состоялся промышленный форум, на котором обсудили планы запуска в регионе производств по созданию речных судов из легких сплавов, выпуску кабельной продукции, а также строительству тепличных комплексов.

Кроме того, удалось подписать соглашение о создании совместного российско-чешского предприятия по сборке установок для фильтрации питьевой воды. Во время подписания документа на встрече присутствовали генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек и губернатора Югры Наталья Комарова.

Совокупный объем инвестиций по всем проектам, презентованным в ходе форма, оценивается в размере 27,9 миллиарда рублей.

На мероприятии присутствовало более 800 человек из 19 субъектов России, включая представителей из Чехии, Азербайджана, Италии и США.