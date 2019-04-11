​Боксер Алиса Шарифов из Югры занял первое место на турнире «Великий шелковый путь»

Член сборной России по боксу Алиса Шарифов, представляющий школу олимпийского резерва Октябрьского района одержал победу на международном турнире «Великий шелковый путь».

Спортсмен из Югры выступал в весовой категории 64 килограмма. На турнире он провел четыре боя, в которых одержал победы. В финале Шарифов выступил против боксера из Казахстана.

В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из 9 стран мира: России, Турции, Марокко, Казахстана, Узбекистана, Ирака, Туркменистана, Грузии и Азербайджана.

Тренер Шарифова Табриз Гадиев заявил, что боксер из Октябрьского района стал единственным участником российской команды, который смог стать победителем турнира «Великий шелковый путь».