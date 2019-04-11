​Представители Югорского «Кванториума» поучастовали во Всероссийском фестивале виртуальной реальности

В инновационном центре «Сколково» прошел второй Всероссийский фестиваль виртуальной и дополненной реальности. В мероприятии приняли участие представители 45 регионов России.

Участниками форума стали боле 370 детей. Все они работали над совместными проектами с крупными компаниями, такими как Samsung, HTC, TAU, Varwin.

Компании-партнеры выдали 11 заданий, на разработку которых отводилось по 72 часа. После чего команды должны были защитить свой проект.

Представители Югорска получили задание от компании «Varwin». Таким образом у югорчан появилась возможность попробовать себя в работе с 3D-объектами: команда создавала симулятор полета на квадрокоптере.