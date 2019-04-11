​На арктическом форуме подписано соглашение между Югрой и Курчатовским институтом

В Санкт-Петербурге завершил работу 5-й Международный арктический форум «Арктика - территория диалога». В работе форума принял участие председатель комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

Темой форума была заявлена «Арктика. Океан возможностей». Она раскрывалась как в рамках деловой программы, так и в рамках экспозиции, сопровождавшей форум. Как пояснил депутат думы Югры Сергей Великий, основное внимание в рамках форума было посвящено раскрытию социально-экономического потенциала арктических регионов за счет освоения углеводородных ресурсов и развития транспортной инфраструктуры. Помимо этого обсуждался весь спектр сопутствующих вопросов.

- Деловая программа мероприятия охватила весь спектр тем комплексного развития Арктической зоны. На форуме было подписано 45 соглашений на общую сумму 69,8 млрд рублей. Среди них - соглашение между Югрой и Курчатовским институтом. Национально-исследовательский центр будет развивать в нашем округе образовательные проекты. Всего же в реестр перспективных проектов, которые планируется реализовать в регионах Арктической зоны РФ, вошли 119 проектов. Их общий объем вложений составляет 9,8 трлн рублей. Форум закрепился на позиции ведущих мировых площадок для обсуждения международного сотрудничества не только по развитию экономики Арктики, но и по вопросам социального развития, сохранения и улучшения экологии и климата, - рассказал председатель комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

Пятый Международный арктический форум – 2019 собрал на своей площадке более 3600 представителей российских и международных политических, научных и деловых кругов, общественности, ведущих средств массовой информации. С прошлого форума, который проходил в 2017 году, в 1,5 раза выросло число стран-участниц - с 31 до 52.