​В Югре разыскивают подростка: ушел в школу и не вернулся

Полиция Советского района разыскивает 13-летнего Владимира Фабрициуса. Подросток 10 апреля ушел в школу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 15-16 лет, плотного телосложения, рост 130-150 см.

Был одет: ветровка черного цвета с серым капюшоном до пояса, штаны – зеленый камуфляж, пятнистые, шапка вязаная чёрного цвета, футболка светло-синяя, при себе имеет рюкзак чёрного цвета с изображением футболиста.

«При установлении местонахождения разыскиваемого, либо получения значимой информации, просим сообщить в дежурную часть ОМВД России по Советскому району по телефону 8(34675) 3-19-55 или «102». Также можно уведомить инициатора розыска - Отдел УР ОМВД России по Советскому району по телефону 8 (34675) 60213, 89028259756», — попросили в пресс-службе ОМВД России по Советскому району.

Фото предоставлено родителями