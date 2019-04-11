​Представителей СМИ приглашают на медиафорум «Информационный мир Югры»

В Ханты-Мансийске с 17 по 18 апреля пройдет окружной форум «Информационный мир Югры». Принять участие в нем могут руководители действующих в регионе средств массовой информации (СМИ), сотрудники редакций и пресс-служб, а также специалисты в области социальных медиа.

Зарегистрироваться на форум можно до 15 апреля на сайте мероприятия.

На первый день запланировано проведение лекций, семинаров, мастер-классов по актуальным темам в области медиакоммуникаций, информационной безопасности и отраслевого развития СМИ.

Второй день будет посвящен работе по отраслевым направлениям – телевидение, радио, печатные СМИ, интернет-СМИ.

В качестве спикеров и экспертов форума выступят представители МИА «Россия сегодня», ИА "ТАСС", РАНХиГС, Национальной ассоциации телерадиовещателей и другие.

Кроме того, в ходе форума состоится церемония вручения наград победителям конкурсов профессионального мастерства, в том числе будут названы победители в номинациях «Журналист года- 2018» и «Легенда журналистики».