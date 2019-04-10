​Жителей Сургута предупредили об опасности выхода на лед

Администрация Сургута предупреждает жителей города об опасности выхода на лет в весеннее время.
Горожанам рекомендуют:
- Не отпускать маленьких детей к рекам без присмотра взрослых
- Объяснить детям правила поведения на льду в весенний период и напомнить им, что играть у воды может быть опасно
- Запретить детям кататься на санках, тюбингах и коньках вблизи водоёмов.
Напомним, 6 апреля в Лянторе утонул 3-летний ребенок: мальчик спустился на аргамаке к находящейся неподалеку речке и провалился под лед.
Как в Сургуте и Югре отметят 100 лет Республики Башкортостан. Председатель башкирской национально-культурной автономии Сургута Зульфира Италмасова // ONLINE 11 апреля в 14.00