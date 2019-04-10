На сцене ДИ «Нефтяник» пройдет комедийный спектакль с Маратом Башаровым в главной роли

11 мая на сцене ДИ «Нефтяник» комедийный спектакль «Жениться вам надо, барин!» Современного театра антрепризы.

Спектакль поставлен по пьесе великого русского писателя Николая Некрасова «Осенняя скука».

Марат Башаров, известный мастер актерских перевоплощений, сделает этот спектакль подарком для всех любителей юмора и по-настоящему смешных комедий.

Помещик и его слуги прилегли после обеда поспать и проснулись аж в девять часов вечера. Что делать? Чем бы заняться? За окном стужа, до ближайшей усадьбы несколько вёрст пути. Впереди долгая зимняя ночь, а заснуть не получается. Маясь от скуки, барин начинает чудить и затевать хороводы с цыганами, стрельбы из ружья, перебранки…И тут одному из слуг приходит в голову гениальная идея: «Жениться Вам надо, барин!».

Наблюдая красочный калейдоскоп скоморошества, плясок и музыкальных номеров, зрители вдруг поймут, что все отнюдь не так просто, а спектакль призывает задуматься о серьёзных вещах. Ведь не один только барин Ласуков, а целые поколения русских людей мучительно пытаются найти ответы на вечные вопросы «что делать?», «кто виноват?» и «как жить?»

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