​Число зарегистрированных браков в России сократилось до минимального значения с 2000 года

По итогам 2018 года в России снизилось число зарегистрированных браков на 12, 7 процента по сравнению с 2017 годом. Общее число браков составило 918 тысяч, пишет «РБК» со ссылкой на данные Росстата.

В минувшем году коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2, тогда как в 2017 году он равнялся 7,2. Последний раз соответствующий показатель опускался до такого уровня в 2000 году.

В разговоре с РБК старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова пояснила, что общий коэффициент брачности очень сильно зависит от возрастной структуры населения.

«Сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому неудивительно, что общий коэффициент брачности снижается», — заявила она.

Отметим, что число разводов по итогам 2018 года снизилось на 5,4 процента.