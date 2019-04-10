Поселения Сургутского района получат дополнительные средства на уборку снега

На состоявшемся 5 апреля 22-ом заседании Думы Сургутского района было принято решение выделить дополнительные средства на уборку снега четырем поселениям: Белому Яру, Барсово, Федоровскому и Ульт-Ягуну. Предложение о выделении средств внес председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк, отметив, что с просьбой о помощи к нему обратились главы указанных муниципалитетов. В сумме поселения получат почти три с половиной миллиона рублей: этого должно хватить, чтобы в ближайшее время привести дороги в порядок. Средства взяты из резервного фонда администрации Сургутского района.

О том, как принималось это и другие решения – на сайте Думы Сургутского района: http://www.dumasr.ru/activity/news/poseleniya_poluchat_dopolnitelnye_sredstva_22_zasedanie_dumy_surgutskogo_rayona/