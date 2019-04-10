​В Сургутском районе построят более 50 тысяч квадратных метров жилья

В этом году в Сургутском районе планируется ввести в эксплуатацию 51 тысячу квадратных метров жилых помещений, 49 из которых — это многоквартирные дома, и еще две тысячи квадратных метров рассчитаны на индивидуальное жилстроительство. Большая часть недвижимости расположится в поселениях Белый Яр, Солнечный, Лянтор. Многие квартиры станут базой для переселения жителей района из аварийного и непригодного жилья. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента строительства и земельных отношений администрации муниципалитета Рустам Сафин.

«В 2019 году администрация Сургутского района взяла на себя повышенные обязательства по вводу жилья. В связи с анализом рыночной ситуации было решено увеличить первоначально планируемый объем почти на десять квадратных метров», — заявил руководитель подразделения.

Кроме того, он отметил, что планируется строительство в отдаленных поселениях муниципатета. «В Угуте сформирован земельный участок, определен застройщик и до конца года планируется сдать жилой дом мощностью 64 квартиры. В Русскинской также планируется строительство многоквартирного дома», — пояснил Рустам Сафин.