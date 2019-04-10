Назначен главный нарколог Урала

Главным наркологом Уральского федерального округа (УрФО) приказом минздрава назначен главврач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный. В его обязанности будет входить сбор информации о наркологической ситуации в регионе для федерального ведомства.
Ранее Поддубный возглавлял реабилитационный центр «Урал без наркотиков», уточняет Znak.com. Организация была создана в качестве государственной альтернативы центрам некоммерческого фонда «Город без наркотиков» в Екатеринбурге. Позже «Урал без наркотиков» объединили со свердловским наркологическим диспансером.
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