Назначен главный нарколог Урала

Главным наркологом Уральского федерального округа (УрФО) приказом минздрава назначен главврач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный. В его обязанности будет входить сбор информации о наркологической ситуации в регионе для федерального ведомства.

Ранее Поддубный возглавлял реабилитационный центр «Урал без наркотиков», уточняет Znak.com. Организация была создана в качестве государственной альтернативы центрам некоммерческого фонда «Город без наркотиков» в Екатеринбурге. Позже «Урал без наркотиков» объединили со свердловским наркологическим диспансером.