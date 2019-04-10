Студенты СПК приготовили «монастырский обед» и победили в конкурсе «Славим человека труда»

Студенты Сургутского политехнического колледжа Мария Ковтун и Степан Шамрай стали победителями заключительного этапа конкурса профессионального мастерства проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший повар» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.

В состязаниях, проведенных в Кургане, принимали участие пять команд – по два студента в каждой – из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Кургана и Сургута. Конкурс проходил в два этапа. Сначала участники выступили с творческими презентациями своих регионов и образовательных организаций, приготовление блюд (горячее второе блюдо и холодная или горячая закуска) и защита (представление) приготовленных блюд. Сургутяне не только представили Югру, Сургут и СПК, но и показали видеоролик, снятый студентами отделения сферы услуг о своей профессии, профессии повара.

На втором этапе пришло время продемонстрировать свои навыки на кухне. Командам дали всего один час на приготовление монастырского, постного обеда. В качестве горячего блюда Мария Ковтун и Степан Шамрай подали судака – аппетитно колерованного, «с дымком», сваренного по технологии су-вид (приготовление блюд при низкой, до ста градусов, точно контролируемой температуре).

- Такая технология позволяет лучше сохранить вкусовые свойства (и дополнительные ароматы пряностей и трав, которыми была замаринована рыба - судак) и питательные вещества продукта, – поясняет В.И. Заровская. – В итоге при приготовлении горячего блюда ребята применили три инновационные технологии в приготовлении блюд, за что получили дополнительные баллы. Большую помощь оказала мастер производственного обучения группы 707, в которой учатся наши конкурсанты, Зоя Ивановна Журова. Она, к примеру, предоставила нам своё личное оборудование, которое мы взяли с собой в Курган. Наши участники работали грамотно, слаженно, они вообще студенты очень ответственные, очень тщательно готовились, хотя и обучаются профессии всего несколько месяцев. Что касается закуски, то мы остановились на «Тартаре из лосося». Долго разрабатывали рецептуру, в итоге изюминкой блюда стал маринад для рыбы , интересного вкуса (за счет сочетания различных ингредиентов в блюде), дополнительного декора (цветовой гаммы продуктов) и ароматного пикантного соуса.

«Вишенкой» на монастырском обеде «по-сургутски» стала самая оригинальная подача. Это можно сказать не только об оформлении блюд, но и об их презентации авторами, рассказавшими о своих кулинарных произведениях в стихах (переделанными под состав и названия блюд). В итоге сургутяне показали себя настоящими профессионалами, творчески относящимися к своему делу, и на 6 баллов обошли ближайших соперников из Екатеринбургского торгово-экономического техникума. Третье место заняли хозяева соревнований, представители Курганского техникума сервиса и технологий.