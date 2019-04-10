В Сургуте подходит к концу юбилейный Кубок главы города по интеллектуальным играм

В Сургуте подходит к концу юбилейный X Кубок главы города по интеллектуальным играм сезона 2018-2019 годов. В субботу, 13 апреля, пройдет заключительный этап этого крупного соревнования – «Весенний турнир». На нем около 35 команд сыграют в классические интеллектуальные игры («Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры») и определят чемпионов сезона в студенческом, корпоративном и общем зачетах, а также выявят Абсолютного чемпиона – обладателя Кубка главы Сургута по интеллектуальным играм. Турнир закончится традиционным шоу-матчем по игре «Брейн-ринг» между сборными администрации города и клуба интеллектуальных игр.

В текущем сезоне 2018-2019 годов Кубок главы Сургута проходит в рамках масштабного регионального соревнования – «Кубка Югры», поддержанного Фондом президентских грантов. Таким образом, лучшие сургутские команды получат право состязаться на главном интеллектуальном чемпионате нашего региона в мае 2019 года. Этапами «Кубка Югры» также стали VI Школьный чемпионат Югры, а также студенческий и корпоративный чемпионаты по интеллектуальным играм.