​В Югре проходит конкурс творческих работ «Про усы и хвосты»

В Югре проходит региональный конкурс «Про усы и хвосты». Организаторы намерены собрать творческие работы детей со всего округа и рассказать о них обществу.

В этом году нововведением в конкурсе станет номинация «Мультипликационный, анимационный ролик».

«В какой-то момент у нас скопилось столько рисунков ребят, что они превратились буквально в череду кадров для мультфильма. Мы даже на закрытии конкурса хотели создать такой мультик «Про рыжего кота». Но это оказалось непросто, мультипликация – настоящий труд и творчество, которое требует усердия и времени... Книжку из рисунков и текстов создали, теперь настала пора мультфильмов», – отмечают организаторы конкурса.

Работы можно отправить до 21 апреля по электронной почте на адрес: to_lemurr@mail.ru или привезти лично представителю конкурса по адресу: Сургут, ул. Энергетиков, 8, кабинет 302.

Все подробности читайте в группе конкурса «Про усы и хвосты» в социальной сети «ВКонтакте».