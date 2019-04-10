​В Покачах отчим чуть не утопил 2-летнего пасынка. На теле ребенка обнаружены следы побоев

Следователи Покачей возбудили уголовное дело по факту истязания малолетнего ребенка. 2-летний мальчик накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии с признаками утопления.

«По предварительным данным, мальчик был дома под присмотром сожителя матери, пока женщина находилась на работе. Во время купания в ванной мужчина оставил ребенка ненадолго одного, а вернувшись, обнаружил, что он утонул. Прибывшая на место бригада скорой помощи смогла реанимировать мальчика, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу. В ходе осмотра, проведенного медицинскими работниками, у ребенка обнаружены многочисленные следы побоев», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Фигурантом уголовного дела стал сожитель матери пострадавшего мальчика. Мужчине уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Следователи полагают, что обвиняемый с ноября 2018 года систематически избивал ребенка.

Также уточняется, что семья приехала в Югру около девяти месяцев назад из Оренбургской области, регистрации в округе не имели, на учете в органах системы профилактики не состояли.