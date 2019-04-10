26 тысячам югорчан проиндексировали социальную пенсию

С 1 апреля уже 26 тысяч югорчан получили проиндексированную социальную пенсию, сообщила заместитель управляющего отделения ПФР по Югре Ольга Турнаева.

Связано это с повышением прожиточного минимума, который в 2018 году вырос на 2 процента. Ровно на столько же выросли и пенсии.

"Выплаты получают те, у кого нет и не может быть страхового стажа – дети-инвалиды, дети, которые потеряли одного или сразу двух родителей, подкидыши, пап и мам которых не удалось установить, представители коренных малочисленных народов Севера и югорчане с маленьким стажем работы", - пояснила Ольга Турнаева.

Также с 1 апреля немного увеличились пенсии военных, участников Великой Отечественной войны и югорчан, пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах.