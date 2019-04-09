​В Сургуте на улице 50 лет ВЛКСМ произошел пожар. Сгорела квартира

В Сургуте на улице 50 лет ВЛКСМ, 13 в одной из жилых квартир произошел пожар. О возгорании сообщили соседи.

В инциденте пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу.

Судя по фотографиям из социальных сетей, квартира сгорела полностью.

Отметим, что буквально часом ранее в Сургуте произошел еще один пожар на улице Ивана Кайдалова, 28. Со слов очевидцев, загорелся вагончик рядом со стройкой.

Спасателям удалось потушить оба пожара. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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