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​В Сургуте на улице 50 лет ВЛКСМ произошел пожар. Сгорела квартира

В Сургуте на улице 50 лет ВЛКСМ, 13 в одной из жилых квартир произошел пожар. О возгорании сообщили соседи.

В инциденте пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу.

Судя по фотографиям из социальных сетей, квартира сгорела полностью.

Отметим, что буквально часом ранее в Сургуте произошел еще один пожар на улице Ивана Кайдалова, 28. Со слов очевидцев, загорелся вагончик рядом со стройкой.

Спасателям удалось потушить оба пожара. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Более подробно о случившимся читайте завтра на siapress.ru


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09 апреля в 23:18, просмотров: 716, комментариев: 0


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