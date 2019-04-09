​Следователи завели уголовное дело из-за обнаружения крупной партии просроченного детского питания в больнице Югорска

Уголовное дело по статье «Халатность» завели следователи после обнаружения крупной партии просроченного детского питания в больнице Югорска. Как сообщает пресс-служба Следкома по Югре, предварительная версия произошедшего такова: должностные лица из югорской больницы в 2018 году закупили детское питание, не учтя имеющиеся запасы от 2017 года. В итоге крупная партия продуктов не была реализована, истекли сроки годности, и бюджет фактически понес убытки. Сейчас следователи изучают дело и проводят экспертизы, чтобы дать случившемуся правовую оценку.

Первым об этой ситуации рассказал депутат думы Югорска Антон Пантин. Он опубликовал в соцсетях сообщение о том, что в подвале инфекционного отделения городской больницы, а также здании старой городской аптеки лежат примерно 64 тысячи пачек просроченного либо почти просроченного детского питания на сумму около 12 млн рублей.

Ранее Пантин объявил об аналогичной находке просроченного детского питания в морге города Югорска – после этого были привлечены к ответственности шесть сотрудников больницы.