Виктор Сысун посетил Нижневартовск и пообщался с участниками жилищной подпрограммы «Молодые семьи».

Исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Думы Югры Виктор Сысун, находясь в рабочей поездке в городе Нижневартовске, встретился с участниками подпрограммы "Молодые семьи" г. Нижневартовска и Нижневартовского района. Участники встречи обсудили вопросы по дальнейшему взаимодействию.

Напомним, согласно ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», молодые семьи улучшают жилищные условия в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на приобретение жилья, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.10.2017. Этим документом определены требования к участникам ведомственной целевой программы. Одним из таких требований является возрастной ценз, а именно - возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье, на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы мероприятий ведомственной целевой программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.

В целях получения субсидии из Федерального бюджета, субъекты Российской Федерации включают данный возрастной ценз (35 лет) в свои государственные программы. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в очереди на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий и вставших до 31 декабря 2013 года по состоянию на 08.11.2018 года числятся 20 269 семей, в том числе совершивших сделки по приобретению жилых помещений с целью получить субсидии – 11 502 семьи. В связи с тем, что длительный период они не могут получить социальную выплату из бюджета субъекта, они систематически исключаются из госпрограммы, а соответственно и из очереди на предоставление социальной выплаты при достижении возраста 36 лет. Это вызывает большое недовольство граждан.

«Именно поэтому депутат фракции ЛДПР Евгений Марков на встрече в апреле с Заместителем Председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой предложил законодательно пересмотреть возрастную планку для молодой семьи с 35 до 40-44 лет. Более 20 тысяч семей в Югре ежедневно находятся в зоне риска, так как по существующему законодательству при достижении 36 лет они теряют право на получение компенсации части процентной ставки по ипотечному кредиту. А предложение либерал-демократа Евгений Маркова поможет этим семьям решить свой жилищный вопрос! - рассказал депутат Сысун на встрече с гражданами. - Недавно у нас закончился большой марафон по изменению пенсионной системы. Согласно статистическим данным, с годами численность населения, чей возраст составляет 60-90 лет, увеличивается в 4-5 раз быстрее, нежели общие показатели. Одним из аргументов в пользу повышения пенсионного возраста являлись показатели по увеличению продолжительности жизни населения России. Ее разработчики аппелировали к новой классификации возрастов, которая принята Всемирной организацией здравоохранения. По ней молодыми людьми признаются граждане от 25 до 44 лет! ЛДПР предлагает взять за основу эту классификацию не только при пересмотре пенсионной реформы, но и для поддержки в первую очередь участников жилищной программы «Молодая семья». Сейчас с этой инициативой выходим на федеральный уровень».

Буквально за последние семь лет произошли изменения в определении биологического возраста. В связи с чем партия ЛДПР предлагает Правительству Российской Федерации пересмотреть возрастной ценз при определении молодой семьи до 44 лет, в соответствии с новой возрастной классификацией Всемирной организации здравоохранения.