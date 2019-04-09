​В Югре выросла добыча нефти

В Югре появились данные по итогам работы нефтегазового сектора Ханты-Мансийского автономного округа в прошлом году. Впервые за десять лет «черного золота» добыли больше, чем за отчетный период предыдущего года. Об этом рассказал Председатель комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

- За 2018 год в Югре компаниями добыто 236,4 млн. тонн, что на 1,2 млн. тонн больше, чем в 2017 году. Тренд на снижение добычи, который существовал последнее десятилетие, смогли изменить благодаря большому объему эксплуатационного бурения. Выросло количество мероприятий, который проводят нефтяники для повышения нефтеотдачи пластов, вводу в разработку новых скважин, - говорит Депутат Думы Югры Сергей Великий. - Власти делают все возможное для прироста минерально-сырьевой базы региона. Активизируются меры для своевременной подготовки и передачи в пользование новых перспективных участков недр. У нас не только развита поддержка предприятий нефтегазового сектора, но и делается все, чтобы увеличить инвестиционную активность компаний ТЭК.

Добавим, что по итогам января-февраля этого года нефтяники извлекли из недр 38,4 млн.т нефти. Всего в текущем году прогнозируется добыть около 235 млн. тонн.- цифра, сопоставимая с результатами 2018 года.