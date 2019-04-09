​​В Сургуте рядом со школой №12 могут построить быстровозводимый спорткомплекс

В Сургуте хотят построить быстровозводимый спортивный комплекс рядом с 12 школой. Об этом стало известно во время заседания комитета по социальной политике городской думы.

С предложением выступила депутат окружного парламента Ирина Урванцева. По ее словам, текущих спортивных помещений школе мало: «Ей в этом году уже 40 лет, и текущих залов ученикам не хватает. Ситуация социально опасная. Создана инициативная группа граждан, которая требует четкого ответа».

Ирину Урванцеву поддержал и депутат городской думы Дмитрий Нечепуренко: «В этом году количество учеников достигло 1540. При этом один из двух залов школы был закрыт из-за норм СанПина. Единственного оставшегося зала просто не хватает. Кроме того, участок земли, который предполагалось отдать под строительство комплекса, сейчас находится в таком состоянии, что по нему опасно ходить, хотя это основной путь, по которому ходят дети. Построив комплекс, мы решим сразу две проблемы».

Согласно информации , которую предоставила администрация города, сметная стоимость комплекса составляет 155 миллионов рублей.

В администрации Сургута предварительно запланировали строительство комплекса на 2020-2021 годы. Депутатов Сургута беспокоит то, что затягивание процесса приведет к отсрочке всех работ. Депутат Нечепуренко предложил в этом году хотя бы начать работы с инженерными сетями, чтобы подготовит участок под спортивный комплекс.

Сейчас в округе проводится экспертиза стоимости, результат работы которой станут известны в конце апреля.